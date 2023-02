Dupla armada com facão tenta matar jovem de 19 anos na Vila Carvalho

Um jovem, de 19 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada desta quarta-feira (22) na Vila Carvalho, em Campo Grande. Ele foi agredido por dois indivíduos armados com facão na Avenida Costa e Silva, próximo ao quartel do Corpo de Bombeiros.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi golpeada pelos dois suspeitos na perna esquerda, mãos e braços.

A Polícia Militar foi acionada e quando chegou ao local, o jovem havia sido transportado pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital Universitário.

Quando questionado sobre o fato, a vítima relatou que não sabe o motivo das agressões, nem conseguiu identificar quem seriam os autores. Os suspeitos, por enquanto, não foram localizados.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também