Dupla é flagrada pescando com tarrafa em local proibido e é presa

Na última terça-feira (6), nas proximidades da Cachoeira das Palmeiras, localizada no Rio Taquari, em Coxim, uma equipe da PMA se deparou com dois indivíduos utilizando tarrafa na referida cachoeira, local em que a pesca é proibida pela legislação.

Diante dos fatos, os autores receberam voz de prisão pelo crime ambiental previsto na Lei 9.605, Art. 34, incisos I e II, em razão de estarem exercendo a pesca predatória, utilizando petrecho proibido e em local proibido, conforme a legislação vigente.

Além disso, os indivíduos estavam com dois exemplares de Curimbatá, com medidas de 29 e 30 cm, abaixo do tamanho mínimo permitido pelo Decreto Estadual 15.166, Art. 9º, totalizando 900g de pescado.

Um dos autores também não possuía licença de pesca. Com os homens foram apreendidos, além do pescado e da tarrafa, um barco de 6m de comprimento e um motor de 40 HP. Em virtude disso, um dos homens foi autuado em R$ 2.480,00 e o outro em R$ 3.060,00 pelos crimes e infrações ambientais.

Diante dos fatos, os homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Coxim para os devidos procedimentos legais e os materiais apreendidos foram recolhidos à sede da 3ª Companhia de Polícia Militar Ambiental.

