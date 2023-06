Dupla é presa com 600kg de maconha e diz que receberia R$ 35 mil pelo transporte

Uma equipe da PMR (Polícia Militar Rodoviária), da base operacional de Amambai, deteve na manhã desta quarta-feira (28), traficantes que estavam em um veículo carregado de entorpecentes.

Os policiais militares estavam deslocando pelo perímetro urbano de Amambai, para realizar fiscalização de trânsito na rodovia MS-156, quando visualizaram dois homens que ao perceberem a presença da viatura, apresentaram exagerado nervosismo, tentando se afastar do local, sendo abordados pela equipe.

Durante a abordagem, os indivíduos, de 22 anos e 15 anos, entraram em contradição sobre o que estariam fazendo ali, até que um deles alegou que acabara de trazer um veículo carregado de entorpecentes, de Coronel Sapucaia para uma residência em Amambai.

A equipe deslocou até o endereço indicado, onde localizou uma menor de idade com um veículo Citröen/Cactus, carregado com vários tabletes de maconha, que após pesagem totalizou 600 quilos, tendo os autores relatado que receberiam R$ 35 mil, para levar a carga ilícita até São Paulo.

Após vistoria, constatou-se ainda que o veículo estava com as placas de identificação adulteradas, e diante dos fatos, os suspeitos, o veículo e o entorpecente foram encaminhados à Delegacia. O prejuízo do crime foi avaliado em R$ 1.278.000.

