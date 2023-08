Dupla é presa por assassinatos e ocultação de cadáver em Campo Grande

Dois homens foram presos durante a manhã desta sexta-feira (25) acusados de participar de dois assassinatos em Campo Grande. As investigações começaram após a identificação de um corpo em estado avançado de decomposição, na Avenida Julio Maksoud.

Conforme as informações policiais, a vítima da ocultação de cadáver era um antigo frequentador das quitinetes abandonadas na Avenida Julio Maksoud. Durante o começo desta semana, um forte odor fez as equipes da SIG (Seção de Investigações Gerais) irem até o local junto com a Perícia Cientifica, onde encontraram o corpo em uma cama embutida selada com cimento.

Durante as investigações, os suspeitos foram interrogados a respeito da descoberta. Em seus depoimentos, a dupla não só detalhou a execução e ocultação do corpo da vítima, mas também revelou sua participação em outro crime ocorrido em julho.

Para a polícia, os homens alegaram estar sob efeito de álcool e drogas nas ocasiões em que cometeram os crimes.

No caso do mês de julho, a vítima chegou a ser socorrida com graves ferimentos até a Santa Casa de Campo Grande, mas não resistiu as lesões e faleceu. Porém, antes de morrer, relatou ter sido agredido por dois indivíduos, mas não conseguiu identificá-los.

A prisão preventiva dos suspeitos foi decretada com base nas confissões, bem como nas evidências coletadas nos locais dos crimes. Os casos, seguem sendo investigados pela 2ª Delegacia de Polícia Civil da Capital.

