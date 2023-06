Dupla é presa transportando mais de 500 kg de maconha em MS

Dois homens, que não tiveram a identidade divulgada, foram presos durante a manhã desta quarta-feira (14), ao serem flagrados transportando mais de 600 kg de maconha na rodovia MS-156, em Amambai.

Conforme as informações policiais, as equipes da Polícia Militar Ambiental de Amambai, faziam um bloqueio policial na rodovia quando deu ordem de parada a um veículo Kadett, com placa da cidade de Salto de Pirapora (SP).

No momento da abordagem, a equipe sentiu um forte odor de maconha e, ao realizar a busca veicular, onde constatou que havia no interior no carro vários tabletes de maconha, totalizando 640 kg.

Os autores relataram que pegaram o veículo com a carga na cidade de Coronel Sapucaia, na rodovia MS-289, e que receberiam a quantia de R$ 4 mil para levarem a droga até Dourados.

Diante dos fatos, eles receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Amambai, para as devidas providências.

