Dupla invade residÃªncia, espanca homem e foge em Land Rover no Guanandi

Dois indivíduos invadiram uma residência no final da noite deste domingo, no bairro Guanandi, em Campo Grande, e espancaram com extrema violência o morador, de 34 anos. Após as agressões, os suspeitos fugiram em uma Land Rover, de cor branca.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma suposta briga entre famílias, mas chegando no local, a mãe da vítima alertou que se tratava de uma agressão contra seu filho.

Ela relatou aos policiais que a dupla invadiu a casa, retirou o homem à força e passaram a espancá-lo com extrema violência, deixando a vítima desacordada pelo local. A mulher não soube identificar quem seriam os suspeitos, mas informou que seu filho é usuário de drogas e álcool.

Vizinhos ajudaram a encaminhar a vítima para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon, no qual o homem apresentava diversas lesões na cabeça e no rosto. Ele seria transferido para a Santa Casa para realização de exames complementares.

O caso foi registrado como lesão corporal na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

