Dupla tenta render casal e idoso escapa da morte com tiro de raspão na cabeça no Amambai

Um idoso identificado como Neroaldo de 74 anos e sua esposa foram vítimas de uma tentativa de assassinato na madrugada deste domingo (23), nas proximidades da Localiza aluguel de automóveis, pela Rua Iguassu, no bairro Amambai.

A filha da vítima procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, e informou que o seu pai e sua mãe, foram abordados por dois homens armados ao estacionarem seu veículo Hyundai Tucson nas proximidades da Localiza.

Os autores tentaram colocar o casal no banco de trás do veículo, momento em que o senhor Neroaldo tentou fugir e foi alcançado por um dos autores. Eles entraram em luta corporal e o autor efetuou quatro disparos de arma de fogo sendo que um dos disparos atingiu o idoso de raspão na região da cabeça.

Ele foi socorrido pelos familiares até a Santa Casa de Campo Grande. A Polícia Militar foi acionada e fez rondas pela região, mas não encontrou os suspeitos. O caso é investigado como tentativa de homicídio simples.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também