Durante briga mulher atinge dois homens com facadas no braÃ§o e cabeÃ§a

Rosemeire Caceres de Almeida, 44 anos, foi presa em flagrante após esfaquear dois homens durante uma briga, na madrugada deste domingo (15), no centro de Campo Grande.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi acionada intervir em uma briga envolvendo dois homens e uma mulher. A mulher estaria com uma faca.

Ao chegarem no local, os militares encontraram Rosemeire com uma faca na mão, Benedito Onofre Dias, 60 anos, com um ferimento de faca na cabeça e Deivison Souza Dias, 26 anos, com um corte no braço.

Deivison relatou aos policiais que estava em um restaurante, junto com alguns amigos, quando foi avisado que seu pai Benedito estava discutindo com Rosemeire em frente de casa.

Ao chegar no local, Deivison relata que encontrou Rosimeire querendo entrar na casa de Benedito, para retirar seus pertences. Após um tempo de discussão Benedito e a autora entraram na residência.

Após alguns momentos Rosimeire foi em direção de Benedito usando uma faca, Davison tentou impedir mas acabou levando uma facada no braço, mesmo ferido a vítima segurou a autora pelo pescoço, que atingiu Benedito com três golpes de faca.

Logo após a vítima conseguir tirar a faca da autora e esperou a chegada da Polícia Militar. Rosimeire informou ter cometido os crimes pois teria sido agredida por Benedito e usou a facada em defesa própria.

Rosimeire foi presa em flagrante e o caso registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro (DEPAC CENTRO), como homicídio simples na forma tentada.ia.

