Após 18 dias da morte de Lanzarini, "Luiz Paraguaio" se entrega à polícia

Priscilla Porangaba, com informações do A Gazeta News

O peão Luis Fernandes, o “ Luiz Paraguaio”, 54 anos, se entregou nesta quinta-feira (12) 18 dias após assassinar o patrão Dirceu Lanzarini, de 62 anos, ex-prefeito de Amambai e então assessor especial do Escritório de Gestão Política de Mato Grosso do Sul com um tiro na cabeça em Amambai.

Segundo informações do A Gazeta News, “Luiz Paraguaio” chegou à delegacia acompanhado de advogado e será interrogado pelos delegados Marcos Werneck, da Polícia Civil, e Ricardo Cavagna, da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron).

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, um acordo foi fechado com o advogado dele, André Luiz Prieto para que Luiz se entregasse, já que estava em área rural de Amambai. Ele foi levado de helicóptero da Sejusp até a delegacia.

Caso

Dirceu foi baleado pelo ex-capataz de sua propriedade rural Luiz Fernandes, conhecido também como “Paraguai” na segunda-feira (24).

O ex-secretário de Reinaldo, que também já foi prefeito de Amambai por três mandatos, foi atingido por três disparos de arma de fogo. Ele foi socorrido e chegou com vida no hospital, mas não resistiu e morre antes de passar por procedimento cirúrgico.

O autor dos disparos e fugiu.

