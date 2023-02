Durante confronto, jovem troca tiros com a polícia e termina morto na Capital

Um jovem de 23 anos, identificado comoVictor Kauan Coelho de Souza, morreu na noite deste sábado ao trocar tiros com a Polícia Militar, na Rua Valparaíso, no Bairro Guanandi, em Campo Grande. Ele chegou a ser socorrido pela equipe policial, mas não resistiu aos ferimentos.

Conforme a ocorrência, a Polícia realizava rondas pela região, quando avistaram o rapaz em frente a uma residência que ao ver a viatura levantou rapidamente e deixou cair um objeto que aparentava ser uma arma de fogo, enrolada na camiseta, ele entrou pelo portão da casa rapidamente, levantando suspeitas a equipe policial.

Os policiais tentaram uma abordagem com o rapaz, mas ele teria trancado o portão, então, a equipe pulou o muro, enquanto o jovem correu para os fundos do imóvel e na sequência se escondeu no quarto de uma edícula nos fundos do terreno.

Em todas as tentativas de abordagem Victor se negou, até que o rapaz apontou um revólver calibre 32 e disparou contra os policiais, que revidaram atirando por 3 vezes o que acabou ferindo o rapaz.

O jovem foi socorrido até o hospital Regional, mas não resistiu. O local onde ocorreu o confronto foi periciado por uma equipe da Perícia Técnica. A arma do policial envolvido na ocorrência foi apreendida.

Na residência, a polícia encontrou porções de maconha, duas munições de calibre 38, três celulares e uma balança de precisão.

