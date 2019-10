É preso homem que atirou em empresário, na tentativa de matar a ex-mulher

Vitória Ribeiro, com informações JP News

Foi identificado e preso Fernando Aparecido Borges Ribeiro, 32 anos, o réu confesso de tentar matar a ex-mulher e ter dado quatro tiros em um empresário em Três Lagoas. O crime ocorreu no início da tarde de quarta-feira (23) e o homem foi preso no período da noite, em Aparecida do Taboado, na casa de um parente.

A ex-mulher trabalha em um restaurante e já tinha medida protetiva contra ele. Apesar dos fatos, o homem foi armado no local de trabalho dela, na tentativa de cometer o feminicídio. O dono do restaurante, de 45 anos, tentou proteger a moça e foi atingido por quatro tiros, nos braços, tórax e cabeça. Ele foi socorrido por familiares e amigos e encaminhado ao hospital local, onde foi operado e se encontra estável.

Fernando fugiu e por volta das 20h, a polícia foi informada de que ele poderia estar em Aparecida do Taboado. Informações levantam a hipótese de Fernando ter tido ajuda de um amigo para cometer o crime. Após diligências, equipes da polícia de Aparecida fez diligências e localizado. Ele confessou o crime, e foi transferido para Três Lagoas.

Por ter desrespeitado medida protetitva e ido ao local com a intenção de matar a ex, ele foi autuado por Feminicídio Tentado e recolhido a uma das celas da Delegacia de Polícia de Aparecida do Taboado. O caso será conduzido pela Delegacia da Mulher.

