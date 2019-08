Mulher tem casa incendiada em possível tentativa de feminicídio

Uma mulher de 40 anos teve a casa incendiada e a principal suspeita é que o ex-marido seja o autor do crime. O incêndio criminoso atingiu a residência, localizada na rua Eurídice Chagas Cruz, em três lagoas, por volta das 20h desta terça-feira (27), em uma possível tentativa de feminicídio.

Segundo o subtenente Nascimento, do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros, no momento da ocorrência, a vítima estava em casa e ficou isolada com o incêndio, que se alastrou rapidamente sobre o forro do teto. A residência estava trancada, e a mulher foi retirada pelos fundos com a ajuda dos vizinhos.

Para combater o incêndio, foi necessário cortar a fechadura da entrada. Por volta das 21h o fogo já havia sido controlado. Resgatada consciente, a vítima foi orientada a ir à Delegacia de Polícia.

Conforme os vizinhos, um homem "alto" e "magro" - que o pai da vítima suspeita ser o ex-genro - seria responsável pelo crime, portando, um caso de tentativa de feminicídio. Uma perícia de incêndio vai investigar as causas exatas da ocorrência.

