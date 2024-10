'Ela não me amava', disse filho que matou a mãe com mais de 20 facadas na Capital

O adolescente, de 16 anos, confessou ter assassinado a mãe, identificada apenas como Regina, durante o final da madrugada deste domingo (6), na Rua Maracaí, localizada no Bairro Zé Pereira, em Campo Grande. Ele foi apreendido no começo da tarde de hoje.

Conforme as informações apuradas pelo JD1, ele contou que era tratado com indiferença e apanhava direto da mãe. Por conta disso, ele premeditou o crime com antecedência, executando o crime hoje, por volta das 4h da madrugada.

“Ela acordou e começou a se defender, mas ela acabou perdendo e por conta dos golpes acabou morrendo na hora. Segundo ele, a mãe não o amava. Ele apanhava direto e essa informação foi confirmada por vizinhos”, detalhou a delegada Cyntia Gomes.

O crime foi considerado extremamente violento, uma vez que a mulher acabou sendo atingida por mais de 20 facadas. De primeiro momento, sabe-se que ela recebeu nove golpes no rosto. O filho da vítima usou facas, pedras e pedações de vidro para matar a mãe.

Sobre a prisão, a delegada da DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) explicou que as equipes voltaram até o imóvel, para pagar imagens de câmeras de segurança que existem ao redor. Ao chegar, encontraram o rapaz pulando o muro da casa.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais.

