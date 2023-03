"Ele nÃ£o Ã© homem pra vocÃª", tio tenta 'talaricar' o sobrinho e apanha no Nova Lima

Homem, de 51 anos, foi encaminhado para a delegacia após tentar ‘talaricar’ - ficar com a mulher de um conhecido - a ex-esposa do sobrinho, de 34 anos, na Rua Nafe Pael, localizada no bairro Nova Lima, em Campo Grande. Armado com uma faca, ele também teria ameaçado o parente de morte.

Conforme consta no boletim de ocorrência, o rapaz estava em seu salão de festas quando decidiu acompanhar a movimentação da casa de sua mãe através das câmeras de segurança. Ao entrar no aplicativo, viu seu tio andando com a cabeça coberta com a própria camiseta – para cobrir o rosto – e armado com uma faca na cintura.

Ainda pelas câmeras, ele viu o momento em que o homem segue em direção a residência da ex-esposa do rapaz. Preocupado com o que poderia acontecer, o jovem e um amigo foram até o local para tirar satisfações com o autor.

Durante a conversa, os ânimos se exaltaram e socos foram trocados entre as partes. Como o autor estava armado, o terceiro envolvido na confusão precisou aplicar um ‘golpe de mata-leão’ no homem, para ele largar a faca, que foi quebrada ao meio.

Para a polícia, o rapaz contou ainda que o tio teria ido até o local para matar a mulher e também o ameaçou de morte. No entanto, o autor negou as acusações dizendo que havia ido até a casa para conversar com ela, uma vez que ele esta em liberdade condicional e não quer ‘se meter em confusão’.

A ex-mulher do jovem contou para os militares que abriu o portão por achar que era um amigo que tinha chegado em casa e se assustou ao ver o autor. Ele então começou a chama-la de ‘linda’ e dizer: “O meu sobrinho não é homem para você”.

O homem foi conduzido para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, onde o caso foi registrado como ameaça e vias de fato.

