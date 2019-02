Em 2018, PMA aplicou R$ 485 mil em multas por maus-tratos a animais

Da redação com assessoria

No ano de 2018, foram 21 pessoas autuadas, número 72% inferior a 2017, quando foram autuadas 75 pessoas em relação aos maus-tratos de animais. Os valores de multas foram de R$ 485 mil, número 69,60% menor do que no ano de 2017, que foram de R$ 1.595.700,00.

A discrepância nos números não significa que houve mais ocorrências, porque em alguns casos, as autuações são de grupos de pessoas, em uma única ocorrência e todos respondem criminalmente e são multados no mesmo valor e respondem solidariamente, com relação ao número de animais em situação de maus-tratos.

Rinha de galos é o maior problema relativo a maus-tratos. Em 2017 foi aplicado o valor de R$ 1.573.500,00 em multas, 65 infratores foram autuados e 215 galos apreendidos no estado, em apenas seis ocorrências. Só em duas ocorrências na capital foram 59 autuados e as multas alcançaram R$ 1.542.000,00.

Em 2018, apenas uma pessoa foi autuada por rinha de galos, por outro lado, houve uma autuação de R$ 320 mil por maus-tratos a 640 cabeças de gado, deixadas sem alimento e água em Cassilândia e, outra, de R$ 108 mil, devido a maus-tratos a 54 cabeças de gado furtadas, em que os ladrões presos e autuados tombaram o caminhão em Costa Rica.

As demais ocorrências de maus-tratos são contra cachorros, gatos, equinos, bovinos e aves, porém, com multas menores, pois nesses casos são apenas um ou dois autuados por ocorrência.

