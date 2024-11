Em alta velocidade, motociclista bate na traseira de caminhonete e morre em Ivinhema

Sandro Vinícius Espíndola Benites, de 21 anos, morreu após bater a moto que conduzia contra uma caminhonete no cruzamento das ruas Alexandre Cardoso da Silva com a Alexandre Zanesco, no bairro Piraveve, em Ivinhema. O acidente aconteceu durante a noite de sábado (2).

Conforme as informações policiais, a vítima seguia em uma Honda CG Titan em alta velocidade pela Rua Alexandre Cardoso da Silva, quando atingiu a traseira de uma Ford Ranger que trafegava pela Rua Alexandre Cardoso da Silva e cruzou a outra via.

Diante da gravidade da colisão, o rapaz não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas pode apenas acompanhar a ocorrência junto com a Polícia Militar e pela Polícia Civil.

O motorista da caminhonete ficou no local para ajudar as autoridades e não sofreu ferimentos.

