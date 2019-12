Em Belém, criminoso tenta comprar carro no nome de policial de Campo Grande

Um policial militar, de 39 anos, que mora em Campo Grande, foi vítima de um estelionatário que, nesta sexta-feira (19), tentava usar seu nome para efetuar financiamento de um veículo na Concessionária Invencível, de Belém, capital do Pará.

De acordo com o registro policial, a vítima recebeu a ligação da central do Banco Itaú, questionando-o se estaria tentando financiar um Fiat Argo, fato negado pelo militar. O atendente então informou que alguém tinha apresentado documentos com o nome do policial para a compra em Belém. O suposto comprador apresentou, além dos documentos pessoais, um comprovante de residência da empresa Vivo, também com nome da vítima, mas com endereço na capital do Pará.

O policial campo-grandense entrou em contato com a corporação de Belém e relatou o fato. Um militar foi até a concessionária e conseguiu a cópia da identidade e comprovante de residência apresentados para o financiamento. Os documentos foram encaminhados para a vítima. Apenas o nome que constava no documento era do policial de Campo Grande, todas as informações contidas não tinham relação com a vítima, inclusive a foto era de outra pessoa.

A vítima apresentou a cópia dos documentos falsos usados pelo estelionatário e seus originais à polícia. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro como estelionato na forma tentada.

