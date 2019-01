Em protesto a Lei Maria da Penha, homem se acorrenta em frente ao Fórum

Saiba Mais Geral Ministro do STJ discute Lei Maria da Penha em Campo Grande

O feirante Nelson Gonçalves da Cruz, 54 anos, se acorrentou em frente ao Fórum de Dourados manhã desta quinta-feira (10). A ação segundo ele, é em protesto contra a ex-mulher e a Lei Maria da Penha, que o obriga por meio de decisão judicial a se manter longe do imóvel e do comércio localizado no Jardim Santo André.

Nelson se diz indignado e exclama que a decisão lhe tirou o “teto” e o colocou na rua. Ele explica que a situação ocorre desde o ano passado, quando teria flagrado a esposa com o ex-namorado dela. Houve discussão e briga entre o casal e na época a mulher procurou um advogado e foi à Delegacia da Mulher pedindo proteção. Ele chegou a ser preso por violência doméstica, mas nega as acusações.

Na versão dele, a acusação de ameaça não condiz com a realidade e no momento, ele não pode ficar a menos de 200 metros do local onde residia. “Peguei ela com o ex. Ela me traiu! Eu não a agredi e não a ameacei, apenas disse: veja bem o que você está fazendo, você tem um nome a zelar”, contou o feirante.

Conforme o Dourados News, Nelson estava no Fórum para saber como anda o processo e se sente prejudicado, já que precisou encontrar um local para morar e se arrumar em outro emprego, já que o comércio que montou é anexo a casa que a ex-mulher mora.

Nelson disse que continuará acorrentado no local durante todo o dia e não descarta retornar. “Alguém vai ter que me dar resposta”, afirmou, segurando cartaz com os dizeres: ‘Mulher usa de má-fé, pede proteção usando Maria da Penha para sacanear ex-companheiro, ficando de posse de todos os imóveis enquanto ex-companheiro na rua com mala na mão’.

