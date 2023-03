Em surto, mulher joga panela de água quente em marido na Capital

Uma mulher, de 34 anos, jogou uma panela de água fervendo no marido, de 31 anos, na madrugada desta segunda-feira (20), na residência onde viviam, no Jardim Canguru, em Campo Grande. A vítima foi encaminhada para a Santa Casa.

Conforme a ocorrência, a polícia foi acionada, após o homem dar entrada no hospital vítima de queimaduras, no local, o rapaz relatou que estava na casa da sua mãe e quando retornou para sua casa, sua mulher estava com a panela no fogo.

De repente, ela pegou o objeto e jogou sobre o corpo do homem. Ele foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa.

