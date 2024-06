Embriagada, dupla bate em carro parado, desacata policiais e vai presa no Coophasul

Duas mulheres, uma de 40 e uma de 34 anos, foram presas na madrugada deste domingo (2), após uma delas dirigir embriagada e bater em um carro parado na rua Abdo Chequer, região do Coophasul.



De acordo com uma testemunha, ele estava em casa no final da noite de ontem (1°), quando ouviu o barulho do acidente na frente de casa.



Ao sair para ver o que tinha acontecido, viu que duas mulheres "em notório estado de embriaguez" saiam de um Fiat Uno Mille, que acabara de bater no seu Ford KA.



Quando o morador falou que iria chamar a polícia de trânsito uma das ocupantes falou "eu vou chamar a minha também", em tom de ameaça antes de fugir do local.



A Polícia Militar foi acionada e conseguiu abordar as duas. Ainda de acordo com o registro policial, uma delas, identificada como Suellen Teresa de 40 anos, começou a desacatar a guarnição dizendo. "Seu gordo, filho da p#ta, vocês são uns bost4s". Ela teria dito ainda, que conhecia todos os Delegados da cidade.



Suellen recebeu voz de prisão por desacato e tentou resistir.

Já a condutora do Fiat Uno foi identificada como Daiana Cristina, 34 anos, que também estava em "notório estado de embriaguez", segundo a ocorrência, ela não possui CNH e se recusou a fazer o teste de embriagues e foi lavrado o TCE (Termo de Constatação de Embriaguez).



As acusadas estavam de posse de uma caixa de cerveja Brahma de 269 ml com 12 unidade cheias, e uma garrafa de Heineken de 330 ml vazia, que retiraram do veículo após o acidente.



A equipe policial voltou ao local do acidente com as duas ocupantes dos veículos para procedimentos da viatura do trânsito que compareceu ao local. Após os procedimentos da equipe de trânsito o Fiat Uno foi apreendido ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito de MS (Detran) por estar com o licenciamento vencido. As partes envolvidas foram apresentadas na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol onde o caso foi registrado como desacato, dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão o habilitação, afastar-se condutor do veículo do local do acidente e conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

