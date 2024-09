Embriagado, homem diz que é advogado após agredir seguranças e danificar viatura da PM

Um homem de 41 anos deu trabalho na madrugada deste sábado (14) e foi preso após agredir seguranças, tentar bater em policiais militares e danificar uma viatura após voz de prisão em frente a Tabacaria RDG, no bairro Nova Lima em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada no local, pois o autor, identificado como Jean, havia entrado em uma briga com um frequentador do local e quando seguranças foram separar os dois, foram agredidos com um soco na boca.

Os seguranças relataram que foi preciso uso da força para retirar o autor do local. No lado de fora do estabelecimento a guarnição deu voz de prisão a Jean, que tentou agredir a equipe com socos e foi preciso uso progressivo da força e algemas para deter o autor.

Após a equipe colocar o autor no compartimento de presos, ele teria começado a bater as pernas e a cabeça no compartimento que ficou danificado, quebrando a divisória do banco e o camburão.

Mais tarde o homem se apresentou como advogado, porém não estava com documento de identificação.

O caso foi registrado na Depac Cepol como lesão corporal dolosa, sendo que os dois seguranças apresentaram lesões nos lábios, resistência e dano qualificado contra patrimônio do Estado.

