Embriago, motorista atropela mãe e duas crianças em Jardim

Sarah Chaves, com informações do Jardim MS

A Polícia Militar foi acionada e informada que o condutor de um Fiat Uno, atropelou três pessoas na noite de ontem (12), na Rua Márcia Valéria de Freitas, em Jardim.



Uma mulher de 38 anos e as filhas, de 3 e 12 anos, foram socorridas e levadas para o hospital da cidade e não correm risco de morte. O motorista estaria embriagado e fugiu.

A mãe contou que o carro estava em alta velocidade, passou pelo quebra-molas e atropelou a família, conforme o site Jardim MS News.

Após diligências, o carro com as características foi encontrado na Vila Angélica. O suspeito tentou despistar a viatura, mas foi detido com sinais de embriaguez e sem documentação.

As mãe já recebeu alta e as crianças estão em observação. O suspeito foi preso em flagrante.

Deixe seu Comentário

Leia Também