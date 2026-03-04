Menu
Empresa agropecuária que aplicava golpes em produtores rurais no MT é alvo de operação em MS

Em um dos casos investigados, o prejuízo ultrapassa R$ 58 milhões

04 março 2026 - 16h55Brenda Assis

A Polícia Civil de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul deflagraram, na manhã desta quarta-feira (4), a Operação Agro-Fantasma para investigar uma empresa suspeita de aplicar golpes contra produtores rurais na compra de grãos.

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de contas bancárias e da indisponibilidade de bens dos investigados. As ações ocorreram em Cuiabá, Alto Taquari e Campo Grande.

As ordens judiciais foram expedidas pelo Núcleo de Justiça 4.0 do Juízo das Garantias – Polo Cáceres, com base em investigação conduzida pela Delegacia de Comodoro, que apura os crimes de estelionato e associação criminosa.

De acordo com a polícia, a empresa se apresentava como sólida no mercado para ganhar a confiança das vítimas. Em seguida, convencia produtores a autorizarem o uso do nome de suas propriedades para a compra de grãos a prazo.

Ainda segundo a investigação, os produtos eram revendidos à vista para indústrias, enquanto o grupo prometia quitar as dívidas posteriormente. No início, os pagamentos eram feitos, mas depois os suspeitos deixavam de pagar os débitos, causando prejuízos aos produtores.

Em um dos casos investigados, o prejuízo ultrapassa R$ 58 milhões.

A polícia também apura suspeitas de fraude fiscal e recebimento de créditos indevidos. Entre os bens bloqueados está uma aeronave avaliada em mais de R$ 5,8 milhões, além de veículos de luxo e imóveis.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos e possíveis vítimas do esquema.

