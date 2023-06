Empresa de produção ilegal de tripa é fechada em MS

Uma empresa de produção de tripa ilegal foi fechada durante a tarde sexta-feira (16), na cidade de Amambai, interior de Mato Grosso do Sul. No local foram apreendidos 220 kg e 8 mil metros de tripa.

Conforme as informações iniciais, proprietário, de 48 anos, foi preso em flagrante por expor à venda produtos em desacordo com a legislação. No local foram apreendidos 220 kg e 8 mil metros de tripa, que estavam em sete bombonas, prontas para serem entregues na região de fronteira.

A prisão foi feita em cumprimento à ordem judicial da comarca de Amambai, expedida após investigação e representação por busca e apreensão, solicitada requerida pela Polícia Civil.

A ação foi um trabalho conjunto da Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (DECON), em conjunto com a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do Mato Grosso do Sul (IAGRO).

