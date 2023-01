Empresária é investigada por furtar e maltratar buldogue inglês na Capital

A Polícia Civil deu início à investigações nesta sexta-feira (27), após denúncias de furto e maus-tratos de um cão da raça Buldogue Inglês, por parte de uma empresária, em Campo Grande. Equipes marcaram presença no condomínio onde a suspeita mora.

A mulher, alvo de um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça, não estava no local. “Nós temos um mandado. Ele nos dá poder para quebrar a porta do seu apartamento. Estou pedindo pra você vir aqui”, ordenou um dos investigadores.

Segundo a polícia, o cão chamado Barão está no meio de uma disputa de guarda compartilhada após o tutor se separar da mulher. Ainda conforme os policiais, o homem começou outro relacionamento e acabou sendo preso, recentemente, por tentativa de feminicídio. A atual namorada dele, vítima das agressões, ficou com o cachorro.

A empresária pode responder por furto e maus-tratos porque, de acordo com a decisão do juiz, o cachorro foi retirado da convivência dos verdadeiros donos, e estaria numa situação de desconforto, configurando maus-tratos.

A suspeita negou as acusações e afirmou que ficou com o animal porque ele era maltratado pelo namorado. Reforçou também que vai lutar pela sua inocência. Barão foi encontrado na casa da mãe da suspeita, e levado para a delegacia. O animal vai passar por atendimento veterinário.

A ex-esposa do sujeito ficou sabendo do caso e procurou a polícia para ter de volta o animal.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também