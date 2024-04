Empresário estupra sobrinha de 12 anos, zomba dela e acaba sendo condenado a prisão

Homem, de 44 anos, foi condenado a 30 anos, 11 meses e 06 dias de reclusão, além do pagamento de R$ 20 mil, por ter cometido os crimes de estupro de vulnerável e assédio sexual contra da sua própria sobrinha, uma adolescente de 12 anos de idade, em uma oficina de motos localizada na cidade de Vicentina.

O crime teria acontecido entre o final de 2022 e início de 2023, onde o autor era o proprietário e tinha a vítima como empregada. Segundo apurado, o homem utilizava da relação empregatícia para abusar da vítima, além de tentar a todo custo controlar o seu comportamento. O autor ainda desdenhava da vítima, dizendo que se ele o denunciasse nada ocorreria, pois ele tinha dinheiro suficiente para resolver.

A vítima e testemunhas contaram que o autor fechava a oficina em horário comercial para abusar da adolescente. Os fatos criminosos fizeram com que a vítima procurasse abrigo na casa de uma tia, na cidade de Campo Grande, pois a adolescente não queria mais retornar para a casa dos seus pais, por temer o autor e não suportar mais o quadro sistêmico de violência que sofria.

Após o registro da ocorrência, o autor encerrou as atividades na oficina e passou a morar na cidade de Dourados. Ele então passou a anunciar a venda de diversos bens, com a intenção de sair do Mato Grosso do Sul, na tentativa de escapar da justiça.

A partir disso, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul instaurou inquérito policial, com as investigações sendo feitas Delegado de Polícia Bruno Carlos, titular da Delegacia de Polícia de Vicentina, juntamente com o apoio da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Fátima do Sul e do Setor de Investigação da Delegacia Regional.

Após diversas diligências, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva e busca e apreensão no endereço comercial e residencial do autor, localizados na cidade de Dourados. No cumprimento dessas medidas, foram apreendidos computadores e telefones do investigado, que continham material com imagens e vídeos de crianças e adolescentes do sexo feminino em vídeos com conotação pornográfica.

As ações ocorreram no âmbito da operação “Castelo de Areia”, que foi deflagrada pelas Delegacias de Polícia de Vicentina e DAM de Fátima do Sul, com o objetivo de investigar indivíduos que aparentavam possuir uma conduta correta na sociedade, mas que na verdade eram todos errados, semelhantes a castelos de areia que são facilmente desmanchados já que não tem qualquer alicerce.

O réu foi processado e condenado a mais de 30 anos de reclusão em regime fechado pelos crimes de estupro de vulnerável e assédio sexual, além de uma indenização, para reparar os danos causados à adolescente.

