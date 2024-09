Enrolado em um cobertor, indígena é encontrado morto pela esposa em Laguna Carapã

O indígena Rosalino Benites, de 56 anos, foi encontrado morto durante a manhã desta terça-feira (24), na Aldeia Guaimbé Peri, no município de Laguna Carapã. Ele estava enrolado em um cobertor.

Conforme as informações do site Dourados Informa, Rosalino estava caído ao lado da cama, com marcas de sangue. Ele tinha uma perfuração provocada por faca em uma das pernas, por onde perdeu muito sangue.

Para as autoridades, a esposa da vítima detalhou que saiu do imóvel com o filho para ir até a casa do irmão. Enquanto isso, o homem ficou no local consumindo bebidas alcoólicas. Era por volta das 3h quando ela voltou para casa, mas não percebeu que o marido estava sem vida.

Apenas na manhã de hoje, quando acordou e foi chamar pelo parceiro, que ela notou a falta de sinais vitais em Rosalino. A mulher ligou para a Polícia Militar, que acionou a Polícia Civil e a Perícia Técnica.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

