Hoje: Enteado dá 10 facadas em padrasto no Portal da Lagoa

Rapaz de 19 anos desferiu 10 facadas contra seu padrasto na manhã desta sexta-feira (20), em Campo Grande. A motivação da agressão ainda é desconhecida.

Contudo, as informações preliminares são de que, o homem, de 42 anos, teria se envolvido em uma briga familiar na quarta-feira (18), dia em que saiu da residência localizada no bairro Portal da Lagoa, próximo ao Jardim Seminário e retornado somente nesta sexta, por volta das 6h da manhã, momento em que foi golpeado pelo enteado.

Conforme apuração junto a polícia militar, o jovem de 19 anos, suspeito do ocorrido, aguardava pela vítima, escondido, portava um canivete, o qual utilizou para atacar o homem. Ao ser surpreendido, ambos entraram em luta corporal, sendo que o padrasto foi atingido com 10 facadas e o rapaz saiu com um corte na perna.

Segundo a Polícia Militar, a dupla foi socorrida e encaminhada para a UPA Coronel Antonino, porém o estado de saúde do padrasto inspira cuidados, já que uma das facadas teria perfurado o pulmão. Diante da situação, ele foi transferido para Santa Casa.

O enteado está detido na 2° Delegacia da Polícia Militar, onde o crime será registrado. Preso em flagrante, ainda não há destalhes de como o delegado irá registrar o caso, sendo possível, lesão corporal ou tentativa de homicídio com possíveis qualificações.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também