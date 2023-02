Entregador de pizza tem moto roubada durante trabalho no Nova Campo Grande

Um entregador de pizza, de 34 anos, teve sua motocicleta roubada durante o trabalho em uma pizzaria em uma rua no bairro Nova Campo Grande, em Campo Grande. A proprietária do estabelecimento, de 33 anos, também seria a dona da motocicleta.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava aguardando por novos pedidos para serem entregues, quando foi abordado por dois indivíduos armados e que rapidamente levaram a moto embora.

No local, apenas a motocicleta foi levada, já que os pertences e objetos de trabalho estavam dentro do estabelecimento e com a própria vítima.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas e roubo majorado com emprego de arma de fogo na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

