Assaltante é linchado pela população após tentar roubar motoentregador no Guanandi

Durante a madrugada desta quinta-feira (6), um motoentregador, de 20 anos, teve seu veículo roubado por dois assaltantes na rua Altamira, no bairro Guanandi, em Campo Grande. Porém, além da vítima conseguir deter um deles, a população ajudou a contê-lo e ainda linchar ele até a chegada da polícia

Segundo informações do boletim de ocorrência, o trabalhador realizou uma entrega de lanche no endereço e quando estava partindo, foi abordado por dois criminosos em uma motocicleta, sendo o garupa armado com uma arma de fogo.

Quando os criminosos iriam levando a moto, a vítima conseguiu puxar um deles, de 24 anos, e iniciou uma luta corporal contra ele, passando a ter ajuda da população que identificaram que se tratava de um roubo. Detido, o assaltante passou a ser linchado pelos moradores, ficando com sangramento na cabeça e uma lesão próximo ao olho esquerdo.

A Polícia Militar esteve pelo local e questionou se o ladrão participou do crime, respondendo que sim e aproveitou para ligar para o comparsa e pedir que ele abandonasse o veículo. A moto do trabalhador estava próximo a um atacadista na rua dos Cafezais, no Jardim Centro-Oeste.

O ladrão precisou de atendimento médico do Corpo de Bombeiros, pois além de ser agredido, ele ficou com a suspeita de traumatismo craniano e depois de ir para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Moreninha, seria transferido para a Santa Casa.

O caso foi registrado como lesão corporal, roubo majorador pelo concurso de pessoas e roubo com emprego de arma de fogo.

