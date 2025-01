Envolvido em latrocínio de PM, morre em confronto com o Choque no Colúmbia

Bruno Allef Bibiano Cristaldo, de 31 anos, envolvido no latrocínio do policial militar Valdir Antunes de Oliveira em 2014, morreu em confronto com o Batalhão de Choque, na noite deste domingo (12), logo após reagir à abordagem policial, no Jardim Colúmbia.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a equipe policial fazia rondas pela região, quando avistou na rua Coriatuba, Bruno em uma motocicleta com capacete levantado e em velocidade acima do limite da via. Foi dado ordem de parada e o suspeito chegou a desacelerar para fazer o retorno na via e fugir.

Contudo, a tentativa falhou e a equipe de militares saiu da viatura para realizar a abordagem, quando deram ordens para o suspeito colocar a mão na cabeça, no entanto, ele desobedeceu e levou a mão a cintura para sacar o revólver que carregava e apontar e atirar contra os policiais.

Diante da ameaça e injusta agressão, um dos policiais agiu rapidamente e efetuou disparos contra Bruno, neutralizando e na sequência, desarmando, prestando socorro para o suspeito que ainda tinha sinais vitais. Ele foi encaminhado para o CRS Nova Bahia (Centro Regional de Saúde), contudo, morreu poucos minutos após sua entrada.

No local, os policiais recolheram 6 trouxinhas de cocaína, o revólver de calibre 38, que estava com Bibiano, tendo cinco munições intactas e uma deflagrada.

O caso foi registrado como homicídio decorrente de oposição a intervenção policial, resistência, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, direção perigosa, ameaça e portar drogas.

Latrocínio há 10 anos - O caso de latrocínio aconteceu em junho de 2014, quando Bruno, acompanhado de mais dois ladrões, invadiram um estabelecimento comercial na região do Residencial Oliveira, e renderam uma funcionária e a proprietária da loja de materiais de construção. Um cliente que havia entrado, também foi rendido.

Minutos depois, foi a vez de Valdir entrar na loja e ser rapidamente surpreendido por Bruno, que atirou contra o peito do militar, que não teve qualquer tipo de reação. Logo após pegaram vários itens, eles foram embora em destino ignorado. O policial chegou a ser socorrido por outros colegas, contudo, não resistiu.

Bibiano foi preso dois dias depois do crime, após incessantes investigações por parte da DERF (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos).

