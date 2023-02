Esfaqueamento no Jardim Itamaracá foi motivado por ventilador roubado

Após levantamento preliminar de informações pela Polícia Militar, agora se sabe o motivo para que o jovem de 26 anos, que não teve a identidade revelada, tenha sido esfaqueado na manhã deste domingo (5) na rua Eufrates, no bairro Jardim Itamaracá, em Campo Grande.

Segundo o delegado Daniel Luz, do Centro Especializado de Polícia Integrada (CEPOL), o motivo para o jovem ter sido esfaqueado foi uma suposta briga por um ventilador que teria sido roubado da residência do autor do crime.

“O motivo foi fútil, foi uma briga por um ventilador. O autor teve a residência supostamente furtada ontem e foram levados alguns objetos, ele então tomou conhecimento, hoje, que a vítima estava com seu ventilador, que ele comprou de outra pessoa”, explica o delegado.

A vítima, que não morava no local, havia passado a noite na residência, e o dono da casa, ao saber da situação, tentou devolver o ventilador para o autor do crime, momento em que foi impedido pela vítima.

“O dono da casa tentou devolver o ventilador, mas a vítima tomou o ventilador da mão dele e disse que não ia devolver, que havia comprado. Nesse momento o autor desferiu alguns golpes contra a vítima e fugiu”, detalhou.

Ainda não se tem informações sobre o estado de saúde do jovem ou o paradeiro do autor do crime.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também