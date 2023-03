Espancado em outubro, homem morre apÃ³s cinco meses internado na Santa Casa

Adilson Costa dos Santos, de 40 anos, morreu durante a tarde deste domingo (12) após ficar cinco meses internado na Santa Casa de Campo Grande. Ele havia sido espancado ainda no mês de outubro do ano passado.

Conforme o hospital, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) é quem encontrou o homem caído em via pública, com sinais de espancamento, com fraturas no crânio e foi submetido a um procedimento neurocirúrgico de craniectomia para drenagem.

Segundo o boletim de ocorrência, houve internação prolongada e também várias infecções durante o período em que permaneceu no hospital.

Ainda de acordo com o registro policial, o irmão da vítima compareceu na delegacia e explicou que Adilson permanecia nos sinais pedindo dinheiro ou vendendo panos de prato na Avenida Cônsul Assaf Trad e residia no bairro Nova Lima.

Ele só tomou conhecimento das agressões e da internação do seu irmão dois meses após a sua internação na Santa Casa.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

