Espírito natalino! "Papai Noel" é preso após furtar lojas no centro da cidade

Um homem vestido de Papai Noel foi preso nessa quarta-feira (6), na Avenida Conde da Boa Vista, na capital pernambucana, em Recife, após furar lojas do centro da cidade. O registro da prisão viralizou nas redes sociais, devido as vestimentas do suspeito.

"Isso facilmente seria um episódio de Brooklyn 99", comentou uma pessoa, em referência à série de comédia. Outros ainda brincaram com o "espírito natalino" da situação. Veja:

Olha o bom velhinho de novo pic.twitter.com/heWzp0bXm6 Mcosta (@Mcosta60930931) December 6, 2023



Outro caso

Parece ter virado moda, o "bom velhinho" ser preso. No último domingo (3), outro homem também foi detido, após ser flagrado com uma faca, em Santos, litoral paulista. Segundo a Polícia Militar local, o suspeito estava foragido da prisão de Guareí (SP), há cinco anos.

Conforme histórico policial, o homem foi abordado no bairro Vila Matias. Segundo o 5° Batalhão de Ações Especiais de Polícia, ele apresentou nervosismo ao notar a viatura.

Com ele, a equipe encontrou uma faca e R$ 411,40. Durante pesquisa, os policiais identificaram que ele estava foragido da prisão desde 2018, onde cumpria pena por latrocínio.

O "Papai Noel" foi levado ao 7º Distrito Policial de Santos, onde aguarda decisão da Justiça. *Com informações do portal g1.

