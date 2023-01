Estrangeiro é esfaqueado três vezes e socorrido em estado grave na Capital

Um homem, identificado com Vedel James Madhere, de naturalidade estrangeira e não definida, foi esfaqueado pelo menos três vezes no final da noite de quarta-feira (25) na rua Aporé, no bairro Amambai, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada caída e com três perfurações pelo corpo. A Polícia Militar foi acionada e encontrou o estrangeiro em situação grave por conta dos ferimentos.

O Corpo de Bombeiros fez os primeiros atendimentos e encaminhou Vedel para o hospital da Santa Casa.

Ainda não há informações sobre motivação e autoria.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também