'Estrelinha apagada': Foragido é morto pela PM em área de mata no Danúbio Azul

Rodrigo da Silva Raimundo, de 40 anos, morreu durante um confronto com a Polícia Militar no começo da tarde desta quarta-feira (29), em uma área de mata no bairro Danúbio Azul, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, uma equipe fazia o patrulhamento pela Rua Getulina quando avisou o homem e durante a aproximação foi possível ver um volume em sua cintura. Ao receber voz de abordagem, Rodrigo saiu correndo, pulando o muro de uma residência na esquina da Rua Getulina com a Avenida Panônia.

Enquanto corria, ele segurava com as mãos um objeto em sua cintura. Ele continuou a fuga mesmo sendo dada ordem de parada. Em determinado momento, o homem entrou em uma área de mata. Como as equipes policiais tinham solicitado apoio na rede de rádio, o local foi cercado.

Rodrigo acabou sendo visto dentro da área, com o revólver calibre .32 com quatro munições em uma das mãos. Enquanto era feita mais uma tentativa de abordagem, ele acabou fazendo um movimento brusco, sendo baleado duas vezes.

Como ainda tinha sinais vitais, os policiais socorreram Rodrigo até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Nova Bahia. No entanto, ele acabou morrendo momentos depois de dar entrada na unidade de saúde. O homem foi identificado pela irmã, que esteve no posto de saúde depois de ser informada por vizinhos o que teria acontecido.

Equipes da Perícia e da Polícia Civil estiveram no local do confronto. O caso acabou sendo encaminhado para a 3ª Delegacia de Polícia de Civil, onde foi registrado.

Passagens – Rodrigo tem uma extensa ficha criminal, com mais de 45 passagens que se somam em 10 páginas. A maioria dos crimes de roubo, ameaça, violência doméstica, resistência, desacato. Além das passagens, o homem estava evadido do sistema prisional.

