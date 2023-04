Estudante com carteira provisória bate o carro ao sentir cãibra na Gunter Hans

A estudante de medicina veterinária, Geovana Maldonado de 19 anos estava indo para a faculdade, fazer prova na manhã desta quarta-feira (13), quando sentiu uma caibrã e não conseguiu frear antes do semáforo fechar na avenida Gunter Hans, sentido bairro centro na região do Trevo Imbirussu.

Conforme informações levantadas no local, Geovana estava em um Gol prata e ao passar no sinal vermelho bateu um Saveiro que colidiu com um terceiro veículo.



Ninguém se feriu e a estudante que possui uma CNH provisória ficou assustada e aguardando o pai,enquanto a Polícia Militar de Trânsito coordena as movimentações no local.

