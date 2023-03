Estuprada hÃ¡ 4 anos pelo padrasto, menina conta tudo para madrasta na Capital

Uma menina, de apenas 12 anos, foi levada até a delegacia pela madrasta após ela contar que estava sendo estuprada desde os 8 anos de idade. O caso foi registrado na manhã desta segunda-feira (13) e o autor fugiu ao perceber a movimentação policial em frente a residência que mora com a mãe da vítima.

Conforme a ocorrência, cansada de ser abusada desde os 8 anos pelo padrasto, ela decidiu contar a madrasta o que vinha acontecendo. Para a polícia, a mulher passou o endereço onde o homem mora com a mãe da vítima, no bairro Jardim Seminário, em Campo Grande.

Ao chegar no local, as equipes policiais encontraram com a mãe da menina que informou aos militares que o homem havia ido jogar sinuca. Ela então ligou para o autor, pedindo para que retornasse, pois queria conversar, porém, ao ver a movimentação policial em frente a residência fugiu sem dar esclarecimentos.

Muito abalada ao saber de tudo desta maneira, a mãe da menina foi amparada por familiares. O caso foi registrado na Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).

