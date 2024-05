Mulher trans diz que foi agredida em estupro coletivo em saída de tabacaria na Capital

A mulher trans, de 24 anos, afirmou que foi vítima de estupro coletivo cometido por pelo menos três rapazes que 'conheceu' em uma tabacaria no bairro Guanandi, em Campo Grande, na manhã desta quinta-feira (23). Ela ainda citou que foi agredida com golpes na cabeça durante o abuso sexual.

As informações constam no boletim de ocorrência, registrado na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). No entanto, a vítima não compareceu na delegacia, pois estava sendo medicada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon.

Para a Polícia Militar, a mulher trans relatou que estava na tabacaria e em determinado momento, uma garota que ela não conhecia a abordou e a convidou para ir para outro lugar, na companhia de mais três rapazes. Aceitando o convite, ela se deslocou para uma residência.

Por lá, os envolvidos teriam usado cocaína, mas em dado momento, os rapazes teriam partido para cima dela, agredindo a vítima na cabeça e a estuprando após ser imobilizada. Ela não se recorda em qual momento conseguiu escapar da casa para pedir ajuda. Ela correu até o posto de saúde do Buriti.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados e a vítima foi encaminhada para o atendimento no UPa Leblon, onde afirmou que posteriormente iria para a Deam, na companhia de sua mãe.

