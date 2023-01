Mulher é estuprada pelo próprio sobrinho em Campo Grande

Uma mulher, de 43 anos, foi estuprada pelo próprio sobrinho, de 22 anos, enquanto dormia na madrugada desta segunda-feira (2), no Jardim Columbia, em Campo Grande. O autor foi preso em flagrante pelos crimes de estupro e falsa identidade, ao tentar se passar por outra pessoa e ser menor de idade.

Conforme informações do registro policial, a vítima morava ao lado do autor e relatou para os militares que o sobrinho invadiu a sua residência e manteve relações sexuais sem seu consentimento.

A vítima a todo momento ficou em estado de choque com a situação e chorava a todo instante até ser entregue na DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). Ela chegou a desmaiar por duas vezes no interior da viatura da polícia.

Quando a polícia chegou ao local, a equipe verificou que o autor tentou ludibriar a guarnição ao fingir estar dormindo e quando acordado e questionado sobre o ocorrido, alegou que não tinha conhecimento do fato e negou as acusações.

Os militares perguntaram sua identificação e novamente o jovem tentou enganar a polícia, passando uma identidade falsa e alegando ser menor de idade, tudo na presença de sua mãe. Porém, a equipe conseguiu seu verdadeiro nome e realizou a prisão do autor em flagrante.

Ainda durante a vistoria no local dos fatos, a Polícia Militar encontrou uma camiseta de cor cinza e um boné azul, de aba branca, que pertenciam ao autor no quarto da vítima.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. O autor deve passar por audiência de custódia nos próximos dias.

