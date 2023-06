'Eu consegui salvar minha mãe?', dizia criança ao ver jovem esfaqueada no Caiobá

A criança, de 7 anos, filho de Brenda Possidonio de Oliveira, de 25 anos, questionava a todo momento os vizinhos sobre a possibilidade de sua mãe estar viva após ser esfaqueada pelo namorado Lyennan Camargo de Mattos Oliveira, de 25 anos, no Portal Caiobá, na noite de quinta-feira (29).

No boletim de ocorrência, o filho afirmava a todo momento que "você matou minha mãe", indicando o possível feminicídio para os vizinhos. A criança foi acolhida pelos vizinhos, até a chegada do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

A delegada Analu Ferraz, da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), explicou que a criança está com a avó, vai passar por depoimento especial por ser testemunha ocular do caso, mas sempre questionou se conseguiu salvar a mãe das mãos do autor.

"A criança perguntava o tempo todo 'eu consegui salvar a minha mãe? Tia, quando eu pedi ajuda, a minha mãe salvou?'. E essa criança já está sem o pai, que faleceu vítima de covid e infelizmente, por um ato brutal perdeu também a mãe, que ele achou que tinha conseguido salvar quando saiu gritando por socorro", disse a delegada.

Ainda conforme a delegada, o acusado mandou a mensagem para a mãe da vítima dizendo que ele a amava muito, mas que eles tinham discutido por motivo de ciúmes e por conta disso, ele tinha feito essa situação.

A polícia ainda deve ouvir outras testemunhas sobre o caso e dar prosseguimento em referência ao caso. Brenda não tinha nenhum registro de ocorrência contra Lyennan e morava em Campo Grande há pelo menos quatro meses.

Delegadas Analu Ferraz e Elaine Benicasa falaram sobre o caso. (Foto: Adriano Miguel)

Feminicídio - Conforme informações iniciais, Lyennan estava na residência da namorada, quando houve a confusão e ele desferiu a facada certeira em seu pescoço. Na sequência do fato, ele fugiu em direção a sua casa e tentou tirar a própria vida, amarrando uma corda em seu pescoço, mas foi impedido pelos familiares.

A Polícia Militar esteve na casa do acusado e deu voz de prisão, mas diante da situação, ele precisou ser socorrido e internado na Santa Casa, pois estava inconsciente após tentar o suicídio.

