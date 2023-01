Ex-comandante da PMDF diz que Exército impediu prisões

O ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, coronel Fábio Augusto Vieira, disse em depoimento à Polícia Federal que o acampamento golpista de bolsonaristas em frente ao Quartel-General do Exército "contribuiu muito" para os atos terroristas cometidos em Brasília no último dia 8. As informações são do g1.

Em depoimento, o coronel, preso desde o dia 10 por suspeita de omissão na contenção dos atos, disse que por diversas vezes, a segurança do DF tentou desmobilizar o grupo de extremistas, mas foi impedido pelo Exército, e ainda destacou que, no dia dos atos terroristas, o Exército os PMs foram impedidos de entrar no local para prender os terroristas.

Segundo Vieira, após o dia 12 de dezembro, quando houve uma tentativa falha de invasão à sede da PF e bolsonaristas depredaram a Capital, a cúpula da Secretaria de Segurança do DF e o Exército se reuniram para tentar desmobilizar o acampamento.

Fábio Vieira afirmou em seu depoimento que, “por duas vezes tentaram fazer essa desmobilização dos acampamentos, mas não obtiveram êxito por solicitação do próprio Exército; que a PMDF chegou a mobilizar cerca de 500 policiais militares, mas o Exército entendeu que era melhor eles fazerem essa desmobilização utilizando seus próprios meios".

