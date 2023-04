Ex-inquilino não aceita ser mandado embora e põe fogo em kitnet no Aero Rancho

Durante a noite desta terça-feira (11), um homem, de 48 anos, ateou fogo em uma kitnet por não aceitar ser despejado pela proprietária do imóvel, de 64 anos, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. Ele vinha causando transtornos em datas anteriores e até o momento, o suspeito não foi encontrado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a idosa relatou que o ex-inquilino vinha causando problemas e durante a noite decidiu colocar fogo na kitnet, queimando vários objetos do imóvel.

O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas e evitar maiores danos na kitnet que a mulher aluga. A Polícia Militar também esteve pelo local, mas mesmo com diligências após pegar mais detalhes sobre ocorrido, não localizou o suspeito.

A Perícia Científica deve comparecer para realizar os levantamentos de praxe.

O caso foi registrado como incêndio na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também