Ex-jogador de futebol morre em acidente de moto na BR-163, em Dourados

O ex-jogador de futebol Michel Dario, de 37 anos, morreu após um acidente na BR-163, em Dourados, na noite de sábado (21).O acidente aconteceu no km 287 da rodovia, nas proximidades do município de Douradina.

De acordo com o boletim de ocorrência, quando os policiais da PRF (Polícia Rodoviária Federal) chegaram ao local, encontram as equipes de resgate da concessionária que administra a via já haviam constatado a morte do motociclista.

Segundo relato do motorista do caminhão envolvido, um Volvo 460, ele seguia viagem após realizar um frete quando a motocicleta, uma Honda Hornet, invadiu a pista contrária e colidiu contra a roda traseira lateral do veículo. O condutor afirmou que ainda tentou desviar para o acostamento, mas não conseguiu evitar a batida.

A perícia técnica confirmou que o impacto ocorreu na pista contrária ao sentido da moto, reforçando a versão apresentada pelo caminhoneiro.

Ainda conforme o registro policial, a vítima havia passado o dia em uma confraternização e retornava para Douradina no momento do acidente. Após os procedimentos no local, o caminhão foi liberado ao motorista, enquanto a motocicleta foi encaminhada ao pátio da PRF.

Conforme o Babalizando MS, Michael era morador da cidade e foi jogador profissional, com passagens por Douradina e pelo Sete, atuando por diversas equipes.

O caso foi então registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados e será investigado.

