Menu
Menu Busca domingo, 22 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Delas Day Fev26 - #1
Polícia

Ex-jogador de futebol morre em acidente de moto na BR-163, em Dourados

Ele teria passado o dia em uma confraternização antes de pegar a estrada; caso é investigado pelas autoridades

22 fevereiro 2026 - 09h11Brenda Assis

O ex-jogador de futebol Michel Dario, de 37 anos, morreu após um acidente na BR-163, em Dourados, na noite de sábado (21).O acidente aconteceu no km 287 da rodovia, nas proximidades do município de Douradina.

De acordo com o boletim de ocorrência, quando os policiais da PRF (Polícia Rodoviária Federal) chegaram ao local, encontram as equipes de resgate da concessionária que administra a via já haviam constatado a morte do motociclista.

Segundo relato do motorista do caminhão envolvido, um Volvo 460, ele seguia viagem após realizar um frete quando a motocicleta, uma Honda Hornet, invadiu a pista contrária e colidiu contra a roda traseira lateral do veículo. O condutor afirmou que ainda tentou desviar para o acostamento, mas não conseguiu evitar a batida.

A perícia técnica confirmou que o impacto ocorreu na pista contrária ao sentido da moto, reforçando a versão apresentada pelo caminhoneiro.

Ainda conforme o registro policial, a vítima havia passado o dia em uma confraternização e retornava para Douradina no momento do acidente. Após os procedimentos no local, o caminhão foi liberado ao motorista, enquanto a motocicleta foi encaminhada ao pátio da PRF.

Conforme o Babalizando MS, Michael era morador da cidade e foi jogador profissional, com passagens por Douradina e pelo Sete, atuando por diversas equipes.

O caso foi então registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é esfaqueado por desconhecido em conveniência do Jardim Aeroporto
Imagem ilustrativa
Polícia
Grávida é espancada e mordida pelo marido no Jardim Autonomista
O crime teria acontecido na madrugada de hoje
Polícia
Idosa é encontrada morta após ser esfaqueada dentro de casa em Coxim
Caso envolvendo acidente foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Trio é preso por desacato após xingar policiais militares na Moreninha
A fuga aconteceu durante a manhã de hoje
Polícia
Maconha apreendida após perseguição em Dourados pesou 2,3 toneladas
Delegacia de Atendimento à Mulher em Corumbá
Polícia
Homem é preso após ameaçar incendiar casa da ex com filho dentro em Corumbá
Foto: Divulgação/Polícia Civil
Polícia
Após três meses, polícia conclui investigação sobre morte em aldeia de Dourados
Jovem é socorrido após inseto entrar em seu ouvido enquanto dormia em Corumbá
Polícia
Jovem é socorrido após inseto entrar em seu ouvido enquanto dormia em Corumbá
O óbito foi constatado pelas equipes de socorro
Polícia
Homem é encontrado morto após brigar com o pai em Caarapó
Pitbull solto na rua assusta moradores e é resgatado pelos bombeiros em Ladário
Polícia
Pitbull solto na rua assusta moradores e é resgatado pelos bombeiros em Ladário

Mais Lidas

Imagem Ilustrativa
Polícia
Adolescente de 13 anos estupra e mata bebê de 1 ano e 3 meses
Ederson foi assassinado com vários disparos
Polícia
Jovem foi assassinado com mais de 30 tiros na frente da esposa em Campo Grande
Juiz cassa fiança de delegada e prende motorista por atropelamento na Bom Pastor
Justiça
Juiz cassa fiança de delegada e prende motorista por atropelamento na Bom Pastor
Garras realizou a prisão do foragido
Polícia
Condenado, traficante é preso pelo Garras ao sair de casa em Campo Grande