Ex-marido teria incendiado casa com mulher e quatro crianças dentro

Um homem, 23 anos, é suspeito de incendiar a casa da ex-mulher, durante a noite desta segunda-feira (8), em Bela Vista.

De acordo com o site “BV News MS”, o incêndio aconteceu por volta das 22h no imóvel de madeira, uma equipe do exército foi até o local para apagar as chamas, mas a casa ficou destruída.

Vizinhos informaram que a mulher que morava no imóvel alugava a residência, onde morava com quatro crianças. A residente acredita que o autor é seu ex-marido, pois na mesma noite ele teria tentado entrar na casa para depredar o imóvel.

Ela conseguiu fugir do local com as crianças, logo que as chamas se iniciaram. A família será acolhida pelo conselho tutelar e secretaria de assistência social.

