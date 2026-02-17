Menu
Ex-namorada é arrastada por carro após discussão no interior de MG

Suspeito não aceitava novo relacionamento da vítima e segue foragido

17 fevereiro 2026 - 10h12Sarah Chaves, com G1

A Polícia Civil de Minas Gerais procura um homem de 37 anos suspeito de arrastar a ex-namorada, de 27, com um carro na madrugada de domingo, em Morro do Pilar. O caso é investigado como tentativa de feminicídio.

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava no centro da cidade com o atual namorado quando o suspeito se aproximou dirigindo um Volkswagen Fox prata. Ele teria afirmado que não aceitava o novo relacionamento da ex-companheira. Em seguida, deu marcha à ré, atingiu e bloqueou o carro do casal.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher desceu do veículo para tentar acalmá-lo, mas caiu ao chão quando o suspeito abriu a porta do automóvel. O pé dela ficou preso entre o para-lama e o pneu dianteiro. O homem acelerou e a arrastou por cerca de 400 metros pelas ruas da cidade.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o carro passa em alta velocidade e a vítima é deixada na rua Capitão Modesto Vieira. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital João XXIII. O estado de saúde não foi informado.

Após o crime, o suspeito fugiu. A polícia apurou que o veículo utilizado ainda não estava em nome dele, pois teria sido adquirido recentemente sem a transferência formalizada. Dois dias após o fato, ele ainda não havia sido localizado.

Em nota, a Polícia Civil informou que instaurou inquérito para apurar a tentativa de feminicídio e que as buscas pelo investigado continuam.

Em casos de violência contra a mulher, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo 190. Denúncias também podem ser feitas pelo 180, da Central de Atendimento à Mulher, e pelo Disque 100, para violações de direitos humanos.

