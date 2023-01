Ex-presidiário é sequestrado e morto por homens 'encapuzados' na fronteira

Julio César Morínigo Ibañez, de 41 anos, ex-presidiário sequestrado na noite de quarta-feira (4) no bairro San Gerardo, na cidade de Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã, foi encontrado morto em um córrego na região do Paraguai.

De acordo com as informações do site Ponta Porã News, a vítima foi abordada por três homens quando fazia compra em um mercado. Encapuzados, os autores o pegaram a força e colocaram Julio em um veículo Toyota Hilux de cor branca.

Já na manhã desta quinta-feira (5), o corpo de Julio foi encontrado debaixo de uma ponte, em uma estrada que da acesso ao bairro Vista Alegre, na periferia de Pedro Juan Caballero.

No local, a polícia encontrou cápsulas de balas levantando a suspeita de que a vítima tenha sido assassinada e depois jogada no córrego.

Julio possui antecedentes criminais e mandados de prisão pendentes por Furto Agravado e Exposição a Perigo no Trânsito Terrestre, ano 2019, Coação Grave e Ameaça de Ato Punível, ano 2019, Furto Agravado em Tentativa de Grau ano 2019 e Violência Familiar ano 2022.

Ele estava preso na Penitenciária Regional no Paraguai até novembro de 2022.

