Menu
Menu Busca quinta, 25 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Polícia

Ex-traficante é agredido com golpes de facão após não vender 'pó' para homem no Noroeste

A vítima foi socorrida em estado grave e deixada por dois 'amigos' na UPA Tiradentes

25 dezembro 2025 - 15h11Brenda Assis
Centro Regional de Saúde do TiradentesCentro Regional de Saúde do Tiradentes   (Divulgação)

Um homem de 24 anos foi socorrido com múltiplos ferimentos causados por golpes de faca na manhã desta quinta-feira (25), após dar entrada na UPA Tiradentes, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após a vítima chegar à unidade de saúde ferida. Funcionários da UPA relataram que dois homens deixaram o jovem no local, informaram que o ataque teria ocorrido na região do bairro Noroeste e disseram que iriam estacionar o veículo, mas não retornaram.

Em conversa com os policiais, a vítima contou que não conseguiu identificar o autor. Ela afirmou apenas que um homem teria ido até ela para comprar drogas, mas que teria informado que não estava mais vendendo. O jovem também não soube precisar o local exato onde ocorreu a agressão.

Ainda segundo a polícia, a vítima apresentava três cortes na parte frontal do braço esquerdo, um na parte posterior do mesmo braço, uma lesão nas costas, do lado esquerdo, além de dois ferimentos na cabeça. A suspeita é de que os golpes tenham sido desferidos com um facão.

O atendimento médico foi realizado na UPA Tiradentes e devido à gravidade dos ferimentos, o rapaz foi transferido para a Santa Casa, onde permanece sob cuidados médicos.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário)  Cepol, como tentativa de homicídio e lesão corporal dolosa.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ilustrativa
Polícia
Homem é espancado com frigideira ao ser flagrado assediando mulher grávida em Campo Grande
Mulher é agredida com golpes de cabo de vassoura pelo ex-marido em Três Lagoas
Polícia
Mulher é agredida com golpes de cabo de vassoura pelo ex-marido em Três Lagoas
Imagem Ilustrativa
Polícia
Sem aceitar o término, mulher tenta matar ex a facadas na Véspera de Natal no Nova Lima
O caso foi registrado na madrugada de hoje
Polícia
Homem é morto a tesouradas durante a Véspera de Natal em Jardim
O caso aconteceu na tarde de ontem
Polícia
Capotamento deixa dois feridos em Anastácio
O caso começou com uma briga
Polícia
Homem é esfaqueado na cabeça durante briga com o irmão em Jardim
Caso foi registrado na Deam
Polícia
Policial aposentado é ameaçado de morte e perseguido por suspeito em Campo Grande
O caso aconteceu na tarde de ontem
Polícia
Homem é esfaqueado nas costas ao se envolver em briga na rodoviária de Aquidauana
Morre mulher atropelada e arrastada por homem na Marginal Tietê
Polícia
Morre mulher atropelada e arrastada por homem na Marginal Tietê
Empresário do Nova Lima é espancado por cliente em loja de celular
Polícia
Empresário do Nova Lima é espancado por cliente em loja de celular

Mais Lidas

VÍDEO: Motociclista morre ao bater em caminhonete, cair e ser atropelado por caminhão na Guaicurus
Polícia
VÍDEO: Motociclista morre ao bater em caminhonete, cair e ser atropelado por caminhão na Guaicurus
Polícia procura homem suspeito de estuprar criança por 5 anos em Campo Grande
Polícia
Polícia procura homem suspeito de estuprar criança por 5 anos em Campo Grande
Imagem Ilustrativa
Polícia
Briga no 'Bar da Loira' termina com mulher esfaqueada em Campo Grande
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Moradoras brigam por causa de cachorros em condomínio de Campo Grande