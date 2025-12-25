Ex-traficante é agredido com golpes de facão após não vender 'pó' para homem no Noroeste

Um homem de 24 anos foi socorrido com múltiplos ferimentos causados por golpes de faca na manhã desta quinta-feira (25), após dar entrada na UPA Tiradentes, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após a vítima chegar à unidade de saúde ferida. Funcionários da UPA relataram que dois homens deixaram o jovem no local, informaram que o ataque teria ocorrido na região do bairro Noroeste e disseram que iriam estacionar o veículo, mas não retornaram.

Em conversa com os policiais, a vítima contou que não conseguiu identificar o autor. Ela afirmou apenas que um homem teria ido até ela para comprar drogas, mas que teria informado que não estava mais vendendo. O jovem também não soube precisar o local exato onde ocorreu a agressão.

Ainda segundo a polícia, a vítima apresentava três cortes na parte frontal do braço esquerdo, um na parte posterior do mesmo braço, uma lesão nas costas, do lado esquerdo, além de dois ferimentos na cabeça. A suspeita é de que os golpes tenham sido desferidos com um facão.

O atendimento médico foi realizado na UPA Tiradentes e devido à gravidade dos ferimentos, o rapaz foi transferido para a Santa Casa, onde permanece sob cuidados médicos.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como tentativa de homicídio e lesão corporal dolosa.

