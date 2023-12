EXCLUSIVO: JD1 desvenda esquema de 'aluguel de contas' para motoristas de app na Capital

Ao chamar um carro por aplicativo em Campo Grande, você já se deparou com um veículo ou motorista diferente do indicado na plataforma? A reportagem do JD1 Notícias investigou essa situação e descobriu um possível 'esquema' de aluguel de contas nas principais plataformas de transporte.

Em uma pesquisa nas redes sociais, identificamos anúncios que oferecem contas para terceiros, permitindo o aluguel dessas contas por valores que variam de R$ 50 a R$ 100 reais por semana, destacando-se serviços de entrega com motocicletas ou transporte de passageiros por moto. (Veja foto em destaque)

Os comentários nas postagens revelam tanto o interesse de pessoas em conhecer como em alugar essas contas. No entanto, também há alertas sobre os riscos envolvidos, com pessoas advertindo sobre a possibilidade de quem utiliza contas alugadas estar envolvido em ilícitos ou crimes, o que poderia recair sobre o verdadeiro dono da conta.

Em algumas situações, passageiros tentam argumentar ao perceberem a irregularidade. Há relatos de que os motoristas se desculpam e minimizam a situação, alegando problemas como o carro estar quebrado ou em manutenção.

Buscamos informações junto à Polícia Civil para compreender as implicações legais dessa prática. O Delegado Regis Almeida, da 3ª Delegacia em Campo Grande, comentou que essa situação pode caracterizar crimes como falsidade ideológica, falsidade de documento público e associação criminosa.

Ele alertou para a ocorrência de crimes de trânsito, como pessoas não habilitadas dirigindo veículos sem autorização legal (CNH). Almeida também destacou a necessidade de cuidado, uma vez que os verdadeiros donos das contas podem enfrentar problemas graves em casos de crimes, como estupro.

"Supostamente um elemento usando essa conta alugada comete um crime dessa natureza, e a Polícia, através dos dados contidos no aplicativo, chega à pessoa que locou a conta; ele pode se complicar," ressaltou o delegado.

Regis também alertou sobre os riscos de inserir dados pessoais em plataformas de emprego, indicando que, às vezes, criminosos usam dados de terceiros para criar essas contas, e os verdadeiros anunciantes sequer têm seus dados nas plataformas.

Quanto à situação, entramos em contato com as principais plataformas Uber, 99 Pop e Indrive em busca de posicionamento sobre a segurança dos passageiros e se medidas estão sendo tomadas contra essa prática. Até o momento da veiculação do texto, apenas a Uber emitiu nota afirmando que sabem da crescente evolução de golpes e "que está comprometida em atualizar e fortalecer os seus processos internos para proteger a plataforma e os seus usuários". "Nossas equipes de detecção de fraudes usam análises manuais e sistemas automatizados de aprendizado que analisam mais de 600 tipos de sinais diferentes à procura de comportamentos fraudulentos. Estamos permanentemente implementando novos processos e tecnologias para evitar fraudes [...] Além disso, a Uber utiliza uma ferramenta de "verificação de identidade em tempo real", chamada U-Selfie. De tempos em tempos, o aplicativo pede, aleatoriamente, para que os motoristas parceiros tirem uma selfie antes de aceitar uma viagem ou de ficar on-line, para ajudar a verificar se a pessoa que está usando o aplicativo corresponde àquela da conta que temos no arquivo. Isso ajuda a prevenir fraudes e proteger as contas dos condutores de serem comprometidas", declarou a empresa em nota.

Ainda não houve posicionamento das outras empresas citadas. O espaço permanece aberto para contribuições futuras.

Tentamos também contato com o presidente da Applic-MS, Associação de Parceiros de Aplicativos de Transporte de Passageiros e Motorista Autônomo de Mato Grosso do Sul, sem sucesso até o momento. O espaço segue aberto para eventuais esclarecimentos.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também