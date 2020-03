Execução: Assassinos filmam momento em que atiram na cabeça da vítima

Um vídeo, com imagens fortes, mostra uma pessoa sendo executada com diversos disparos. As imagens foram feitas pelo próprio atirador na cidade de Cascavel (PR).

Segundo informações do site “CGN”, a vítima é Luiz Maykool Dani Feitosa, 27 anos, as imagens mostram ele sendo executado friamenteao ser atingido com diversos disparos na cabeça.

Nas imagens, o atirador pede para que a vítima fale algo, mas não especifica o pedido.

“Fala, fala aí mano, fala aí cara!”, diz o atirador.

Na sequência, ele efetua os disparos contra a cabeça da vítima. Após a execução, os homens envolvidos ainda ‘celebram’ a morte da vítima.

“É tudo três [..] ‘cê’ vem pra morre aqui no Paraná”, dizem os criminosos

O corpo foi encontrado após a Guarda Municipal realizar abordagem aos quatro suspeitos em outra estrada rural, onde foram encontradas duas armas.

Segundo a GM, o assassinato teria sido motivado por conta de outro homicídio. Os homens foram encaminhados à Cadeia Pública de Cascavel.

